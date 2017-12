Agressieve verkeersovertreder met pepperspray aangehouden

De Tilburger fietste rond 00.30 uur met een groep vrienden over het fietspad in de richting van de Baroniebaan. De politie zag dat een persoon uit de groep het rode verkeerslicht negeerde en hield hem hierop staande. Tijdens het bekeuringsgesprek probeerde de fietser meerdere malen zijn rijbewijs uit de handen van de agent te trekken. Eenmaal lukte dit, waarop de man probeerde te ontkomen. De agent greep hem vast, maar de fietser verzette zich hevig. De agent vertelde de verkeersovertreder dat hij was aangehouden. De overige fietsers joelden tijdens de worsteling.