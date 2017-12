Kilo’s vuurwerk in beslag genomen

Bij een 32-jarige man uit Kapelle is woensdag 20 december 2 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De man kreeg een proces-verbaal uitgereikt. Op vrijdag 22 december is bij een 15-jarige jongen uit Sirjansland ruim 25 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Omdat de verdachte op het moment van binnentreden niet thuis was zal hij op een later moment uitgenodigd worden voor verhoor op het politiebureau. Op dezelfde dag is in een woning in Zierikzee op de slaapkamer van een andere 15-jarige verdachte ook vuurwerk gevonden. Dit vuurwerk is ook in beslag genomen. In totaal gaat het om zo’n 20 kilo.