Man na mogelijke vechtpartij afgevoerd met ambulance

De politie kreeg op zaterdag 4.45 uur een melding dat er een man gewond op straat lag voor een nachtcafé. Er stond een grote groep mensen om het slachtoffer heen. De man was niet aanspreekbaar en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op aanwijzen van getuigen kon in het Emile van Loonpark een 24-jarige verdachte worden aangehouden. De man is ingesloten voor verder onderzoek. Wat er zich exact heeft afgespeeld is nog onduidelijk.