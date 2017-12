Vier aanhoudingen na vinden wapens en drugs

In de kofferbak vonden de agenten een kluisje. Toen ze het kluisje openden bleken er verschillende zakjes met pillen, poeders en kristallen in te zitten. Vermoedelijk harddrugs (XTC en amfetamine). Daarop zijn alle vier de inzittenden aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau voor verder onderzoek. In de auto zijn verder nog XTC-pillen en een gripzak met hennep gevonden. De 35-jarige verdachte bleek zelf nog verschillende soorten drugs op zak te hebben. De 25-jarige vrouw had een busje pepperspray en zakje hennep in haar tas zitten. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.