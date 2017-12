Op donderdag 21 december hebben agenten in een huis in Middelburg drie kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk was via internet in het buitenland besteld. De 17-jarige verdachte is doorverwezen naar HALT. Op dezelfde dag deden agenten onderzoek naar een partij vuurwerk die in het bezit zou zijn van een 24-jarige Middelburger. Het vuurwerk bleek in een garagebox aan de Sint Barbaragang te liggen. In totaal werd 7 kilo in beslag genomen. De 24-jarige verdachte heeft een proces-verbaal gekregen.