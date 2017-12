Getuigen gezocht van gewapende overval

Er is een summier signalement van de dader:

Man, tussen de 20 en 30 jaar oud, slank postuur en een licht getinte huidskleur. De man droeg een zwarte sjaal om het hoofd en een blauwe sweater.

De politie probeert deze zaak op te lossen. Er is onder andere buurtonderzoek verricht, er worden getuigen gehoord en er wordt bekeken of er bruikbare camerabeelden zijn. Ook is de politie op zoek naar mensen die de overval gezien hebben of iets weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.