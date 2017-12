Zakkenrollers op toilet aangehouden

Rond 23.00 uur werden collega’s op het Stratumseind aangesproken door een man. Zijn portemonnee zou even daarvoor gerold zijn. Vermoedelijk door een groepje van drie jongens. Er was ook een getuige van het incident, waardoor er een goed signalement was van de mogelijke daders. Er is naar de verdachten uitgekeken, maar zij werden op dat moment niet aangetroffen.

Kort na middernacht kwam er een nieuwe melding binnen van een bezoeker van het uitgaansgebied. Ook zijn portemonnee was gerold en vermoedelijk door dezelfde daders. Kort in de buurt van het incident zagen de collega’s drie jongens die volledig voldeden aan het signalement. Zij gingen er snel vandoor en probeerden zich op het Catharinaplein te verstoppen in het toilet van een horecagelegenheid dat ze in gevlucht waren. Daar waren ze echter snel gevonden. Vlakbij hen werd de portemonnee van één van de slachtoffers gevonden. De drie mannen (18, 19 en 19 jaar oud, uit Budel) zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.