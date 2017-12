Vuurwerk: de onschuld voorbij

Honderden gewonden en gemiddeld één dode per jaar, dat is de balans die we inmiddels gewend zijn op te maken op de eerste dag van het nieuwe jaar. Maar accepteren we dat? De explosieve kracht van illegaal vuurwerk is de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. Het woord ‘vuurwerk’ klinkt mij te onschuldig. Wat mij betreft spreken we voortaan over heuse granaten. Dat past toch niet bij een feest?

Temidden van dit ritueel doen hulpverleners hun werk. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. Met het toegenomen risico is ook de bezorgdheid van hulpverleners én hun thuisfront gestegen. Dat begrijp ik.

Laat ik duidelijk zijn; als er iemand is die ondanks alle waarschuwingen vooraf toch nog zo’n ‘granaat’ naar deze mensen gooit, dan kun je erop rekenen dat we je komen ophalen. We houden je aan voor ‘poging doodslag’ en met de hoofdofficier van justitie heb ik afgesproken dat we dat feit ook ten laste leggen. Bij zo’n ernstige aanval op het leven van een mens die anderen proberen te helpen, past ook een zware strafeis.

Het bezit en afsteken van deze explosieven valt dan ook niet meer onder de noemer van jeugdig kattenkwaad. Dat beeld is wellicht onvoldoende geëvolueerd ten opzichte van de snelheid waarmee het vuurwerk zwaarder is geworden. Sommige ouders denken terug aan de tijd waarin het afsteken van een strijker maatschappelijk geaccepteerd was. Kinderen van tegenwoordig bestellen de granaten gewoon via internet. Met alle risico’s van dien. Word je gepakt? Dan heb je een strafblad. En terecht.

Het doet me goed te zien dat rechters deze maand zware straffen hebben opgelegd in een zaak van vuurwerkhandelaren die illegaal vuurwerk importeerden en verhandelden. Eén verdachte kreeg twee jaar onvoorwaardelijk.

Mensen, laten we een streep trekken. Tot hier en niet verder. De prijs voor dit feest is te hoog geworden. Spreek elkaar aan en voorkom narigheid. Laten we de jaarwisseling weer echt feestelijk maken, zonder gewonden, zonder doden en zonder de angst bij (het thuisfront van) hulpverleners. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een veilig en gezond 2018!

Oscar Dros, eenheidschef politie Oost-Nederland