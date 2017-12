De man zou op het Marktplein in Geldermalsen rond 03.50 uur iemand hebben bedreigd met een mes. Agenten troffen inderdaad een mes bij de man aan. Hierop werd hij aangehouden. Tijdens zijn fouillering werd er ook nog illegaal vuurwerk in zijn jas gevonden. De man was onder invloed van alcohol. De politie maakt proces-verbaal op.

2017588312