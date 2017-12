Man beroofd van autosleutel

Een 21-jarige man uit Geldermalsen reed rond 18.50 uur met zijn auto de parkeerplaats op aan de Kostverlorenkade. Kort nadat hij had geparkeerd werd zijn portier opengerukt en werd hij bedreigd door een man. Hij kreeg pepperspray in zijn gezicht gespoten. Aangezien hij geen waardevolle spullen had, pakte de verdachte zijn autosleutel af. Hierna vluchtte hij, samen met een andere man, in een zilvergrijze auto waarschijnlijk een Golf vandoor.

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek. Deze mensen kunnen bellen met 0900 8844.

2017587678