Man aangehouden na geweld tegen ambulancemedewerker

Toen de ambulance de Prinsenstraat in kwam rijden met optische signalen, weigerde de man aan de kant te gaan. De medewerker stuurde hierop de ambulance om de man heen maar kon niet voorkomen dat deze door de spiegel geraakt werd. Hierop werd de man agressief en pakte de ambulancemedewerker bij het uitstappen bij de keel. Twee vrienden van de man begonnen ook te schreeuwen tegen de medewerker. Politiemensen die al ter plaatste waren vanwege de reanimatie, wisten de medewerker te ontzetten en hielden de verdachte aan. Deze werd ingesloten op het bureau. De ambulancemedewerker hield licht letsel over aan het incident. Eventuele getuigen van het incident worden verzocht zich te melden bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844.

2017588332