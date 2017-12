Man gewond bij gewelddadige woninginbraak

Rond 3.05 uur kwam de melding van de woninginbraak met geweld. Agenten gingen erheen en troffen het gewonde slachtoffer en zijn hevig geschrokken vrouw aan. De man wist zich te herinneren dat hij wakker werd van gestommel in het huis. Hij is gaan kijken en botste op de inbreker. Er ontstond een handgemeen en de man liep onder andere letsel op aan zijn ribben, hand en hoofd. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De inbreker is ervandoor gegaan en werd niet meer aangetroffen. Over een eventuele buit is niets bekend. Zowel de tactische recherche als de forensische opsporing doen onderzoek.