Omstreeks 20.30 uur was de politie bezig met een alcoholcontrole op de Willemsweg in Hoorn. De politie zette een auto aan de kant en toen de bestuurder het raam open draaide kwam uit de auto een sterke henneplucht. Onderzoek wees uit dat in de auto tien zakjes met hennep lagen. De bestuurder verklaarde dat deze voor de handel waren.

De politie nam de hennep in beslag.

2017261336