‘Slachtoffer’ aangehouden bij schietpartij in Rotterdam

Rond 02.15 uur komt een melding binnen dat er geschoten wordt aan de Bergpolderstraat. Twee mannen zitten in een auto en worden vermoedelijk belaagd door een groepje mannen die deels hun gezicht bedekt hebben en met vuurwapens zwaaien. De bestuurder van de auto weet uit de auto te komen en vlucht zijn woning, gelegen aan de Bergpolderstraat in. De andere man komt ook uit de auto en raakt in gevecht met de belagers. Hierbij wordt hij op vermoedelijk zijn hoofd geslagen met het wapen. Als hij weet te ontkomen en wegrent wordt er op hem geschoten. Hij is niet geraakt maar moest wel naar het ziekenhuis om zijn hoofdwond na te laten kijken.

De politie was snel op de plek van het incident en na onderzoek werd duidelijk dat het slachtoffer dat in de woning was gevlucht ook in het bezit was van een vuurwapen. Agenten pakten meteen door en zijn de woning in gegaan. Daar troffen zijn naast een vuurwapen ook verdovende middelen aan. De 23-jarige man is aangehouden en zit vast. De politie doet verder onderzoek.

Oproep getuigen

De daders zijn na het incident weggerend en in een auto gestapt en weggereden. Het vermoeden bestaat dat het om vier mannen gaat. De politie komt graag in contact met mensen die afgelopen nacht iets opvallends gezien hebben in de omgeving van de Bergpolderstraat wat mogelijk te maken heeft met deze schietpartij. Hebt u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem een tip doorgeven? Bel dan met Misdaad Anoniem via 0800-7000.