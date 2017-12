Aanhoudingen na schietincident Hollandsestraat

Rotterdam - In de nacht van zondag 24 december kwam er rond 04.00 een melding binnen dat er knallen werden gehoord op de Hollandsestraat in Rotterdam. Een bewoner die ging kijken, zag dat hij twee kogelgaten had in zijn voordeur. Agenten die een onderzoek instelden, troffen twee hulzen aan.