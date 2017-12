Jongen gewond geraakt na sussen ruzie

Hulpdiensten werden zondag 24 december rond 3.30 uur gealarmeerd dat er bij een steekincident aan de Weststraat een man gewond zou zijn geraakt. Ze troffen het slachtoffer gewond aan. De jongen hoefde zich niet door een dokter te laten behandelen. De dader was er vandoor gegaan. Er is nog naar de man gezocht maar deze is niet meer aangetroffen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.