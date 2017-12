Man na ruzie huisgenoot aangehouden

De politie kreeg zaterdag 23 december rond 17.30 uur de melding van een ruzie in een woning. Toen ze bij het huis aankwamen stond het 31-jarige slachtoffer buiten. Hij had een oppervlakkige wond in zijn gezicht. De vermoedelijke dader zat nog in de woning. Omdat de agenten niet exact wisten wat ze binnen aan zouden treffen gingen agenten met een schild en diensthond naar binnen. Zo konden ze de verdachte veilig aanhouden. De man is afgevoerd naar het politiebureau. Hij maakte een verwarde indruk op de dienders.