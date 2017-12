Politie grijpt in bij grote vechtpartij

Rond 20.15 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er gevochten werd op het AZC. Er zouden diverse mensen gewond zijn en er zouden steekwapens en knuppels worden gebruikt door de betrokkenen. Kort daarna was de politie met zo’n 10 eenheden ter plaatse. Nadat de collega’s de vechtende partijen hadden gescheiden werd de situatie weer vrij snel normaal. Rond 21.00 uur was het rustig op het terrein.

Bij de vechtpartij waren enkele mensen (licht)gewond geraakt. Zij liepen blauwe plekken, schrammen en schaafwonden op. Eén bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om daar behandeld te worden. In het ziekenhuis is hij vervolgens aangehouden als betrokkene bij de vechtpartij. Op het terrein van het AZC werden nog zes verdachten aangehouden. Zij variëren in leeftijd tussen de 16 en 18 jaar oud. Allen zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.