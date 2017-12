Twee verdachten aangehouden voor steekincident

Op zondagochtend 24 december rond 00:30 uur kregen agenten een melding van een vechtpartij tussen meerdere personen bij een zalencentrum op de Staringlaan in Waddinxveen. Kort na dit incident kreeg de politie een melding van een steekincident bij het NS station Waddinxveen Noord. Hier trof de politie een gewonde man aan met een steekwond bij zijn borst. Het 18-jarige slachtoffer is direct overgebracht naar het ziekenhuis maar is niet levensgevaarlijk gewond. De politie stelde direct een onderzoek naar de toedracht van dit steekincident en daarbij kwamen de twee verdachten in beeld. Het onderzoek leidde naar de aanhouding van twee 19-jarige mannen uit Zoetermeer. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding is geweest van dit steekincident.