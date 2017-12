Fietser gewond na aanrijding in Krommenie

In de nacht van zondag op maandag (1ste kerstdag) kwam om 00:39 uur bij de politie de melding binnen van een ernstige aanrijding tussen een personenauto en een fietser op de Rosariumlaan. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen zij een gewonde fietser op het wegdek liggen. Bij de gewonde fietser, een 43-jarige man uit Krommenie, waren meerdere mensen aanwezig, maar de automobilist bleek ervandoor te zijn gegaan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij werd opgenomen voor behandeling.

De politie is direct op zoek gegaan naar de bestuurder en de auto werd kort hierna leeg aangetroffen op het Blok. De bestuurder kon in de omgeving worden opgespoord door de politie en hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij werd ingesloten voor nader onderzoek.

De aangehouden automobilist, een 25-jarige man uit Heiloo, bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Volgens enkele getuigen reed deze automobilist -voorafgaand aan het verkeersongeval- met hoge snelheid en vertoonde hij roekeloos rijgedrag. De politie is dan ook op zoek naar mensen die hier mogelijk getuige van zijn geweest.

Getuigenoproep

Heeft u in de nacht van zondag 24 op maandag 25 december in Krommenie een kleine grijze personenauto zien rijden met opvallend rijgedrag, of bent u getuige geweest van de aanrijding op de Rosariumlaan, en heeft u zich nog niet bij de politie gemeld? Meldt u dit dan s.v.p. via tel.nr. 0900-8844 of via een contactformulier op internet.



2017262080