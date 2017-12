Hulpdiensten zoeken onbekende melder

De man belde rond 04.00 uur, op een zeker moment is de verbinding verbroken en met de man is daarna geen contact meer geweest. De hulpdiensten zijn naar de man gaan zoeken, maar hebben hem niet aangetroffen. De man gaf echter in het contact met de huisartsenpost aan dat zijn medische situatie van zorgelijke aard was. Vandaar dat de hulpdiensten graag in contact willen komen met de man.

Weet u iets met betrekking tot deze man of deze melding? Komt deze situatie u bekend voor? Bent of kent u de man in kwestie? Dan zouden de hulpdiensten graag in contact komen met u. Belt u alstublieft met het landelijke politienummer 0900-8844 of stuur een What’s App-bericht naar 06-1220 7006. Vermeld bij contact graag het volgende zaaknummer: 2017-309267.