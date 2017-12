Verdachten melden zich; kerstversiering terug naar eigenaren

Enkele dagen geleden werd op de Facebookpagina van de wijkagenten in Bemmel een oproep gedaan aan de daders om zich te melden. Er waren beelden van bewakingscamera’s en na alle media-aandacht, hebben twee Nijmegenaren van 18 en 20 jaar zich gemeld. De aangetroffen kerstversieringen worden vandaag zo veel als mogelijk, weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Een foto van de kerstversieringen staat in het facebookbericht van de wijkagenten in Bemmel.