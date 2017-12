Verkeersongeval met dodelijke afloop

In beide auto's zaten twee personen. Toen de hulpdiensten arriveerden werden de slachtoffers al geholpen door omstanders. Ambulancepersoneel en traumateam verleenden ter plekke medische zorg. Voor een 71-jarige vrouw uit Ruurlo mocht hulp niet meer baten, zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De bestuurder van de auto waarin zij zat, van 72 jaar uit Ruurlo, is met vermoedelijk een gebroken been overgebracht naar een ziekenhuis in Winterswijk. Een 22-jarige bijrijdster uit Barchem in de andere auto is gewond aan haar hoofd naar een ziekenhuis in Enschede vervoerd. De bestuurder van die auto, een 26-jarige inwoner van Ruurlo, is nagekeken in de ambulance.