Man aangehouden na bedreiging

Omdat de man een verwarde indruk maakte en zich agressief gedroeg werd assistentie ingeroepen van een arrestatieteam (AT). De man was inmiddels op het dak van het appartementencomplex geklommen en dreigde te springen. Met inzet van een onderhandelaar en hulp van een omwonende lukte het om de man weer veilig naar zijn woning te krijgen. Vervolgens kon de 42-jarige door het AT worden aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en vanwege een verwonding nagekeken door een arts. De 42-jarige wordt verhoord en is inmiddels in verzekering gesteld. Twee politieagenten hebben aangifte gedaan van bedreiging. Het onderzoek loopt nog.

2017590087/2017589973 ^MJV