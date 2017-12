Auto dode vrouw aangetroffen in Tilburg

De politie trof zaterdagavond 23 december op de Hoogvensestraat het lichaam van een vrouw aan. Een Team Grootschalige Opsporing is opgestart en doet onderzoek naar het overlijden. Een passant trof die avond rond 21.50 uur het lichaam aan in een steeg. Direct werden de hulpdiensten ingeschakeld. Hierbij werd duidelijk dat hulp niet meer mocht baten en de vrouw was overleden. De politie maakte een plaats delict en zette de omgeving ruim af om eventuele sporen veilig te stellen. De Forensische Opsporing verrichtte uitgebreid sporenonderzoek op het plaats delict. Op dit moment is de doodsoorzaak nog niet duidelijk, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Een schouw en een sectie zullen de aankomende dagen uit moeten wijzen waaraan de vrouw is overleden.