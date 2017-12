Politie onderzocht drugsverkoop aan inwoners Schouwen-Duiveland

Op vrijdag 15 december jl. werden tijdens een gezamenlijke actie van de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Rotterdam de inwoners uit Ouddorp en Renesse én een vrouw (20) uit Scharendijke aangehouden, toen ze de woning aan de Schansweg in Ouddorp verlieten. De agenten troffen diverse verdovende middelen aan, zoals speed (15 gram) en hennep (34 gram). In de woning werden bijna 200 gram amfetamine, bijna 50 gram henneptoppen, enkele xtc-pillen en een kleine hoeveelheid heroïne aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen. Ook werd in de woning in Renesse een onderzoek ingesteld, daar werd niets aangetroffen.