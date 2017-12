Vier mannen aangehouden na knokpartij

Meerdere eenheden van de politie kregen om 00.35 uur een oproep over een gevecht bij een café-restaurant. Zeker 10 mensen waar erbij betrokken. Bellend met de melder reden zij naar de Hugo de Grootstraat. De melder vertelde dat de vechtpartij zich had verplaatst naar de Grotestraat. Daar zagen de agenten meerdere mensen staan schreeuwen. Twee mannen werden als twee van vier aanstichters van het gevecht bij het café aangewezen. Zij (36 en 27 jaar) zijn aangehouden voor openlijk geweldpleging. Volgens getuigen kwamen de mannen zonder uitnodiging binnen op een besloten feest. Zij wilden niet weggaan. Daarna is het tot een handgemeen gekomen.