Aanhouding voor handel in drugs

Rond 09.55 uur snelden agenten zich naar het Fruinplantsoen. De auto met daarin de verdachte was al weg. Omdat er een goede omschrijving en kenteken van de auto waren doorgegeven, konden agenten in de omgeving verder zoeken. Ter hoogte van de Wittevrouwenstraat zagen ze de betreffende auto rijden. Ze lieten de bestuurder stoppen op de Korte Jansstraat en hielden hem aan. Bij de man, 22 jaar uit Utrecht, en in zijn auto vonden zij zakjes met vermoedelijk drugs, een hoeveelheid geld en meerdere telefoons. De man zit vast voor nader onderzoek.