Man beroofd van telefoon

Rond 13.45 uur was een 20-jarige Utrechter aan het hardlopen. Toen hij het ter hoogte was van een flat langs de Bevrijdingslaan zag hij dat er een scooter zijn kant opreed. De scooter was zwart en had geen kentekenplaat. Op de scooter zaten twee jongens. De bestuurder stopte naast de Utrechter. De bijrijder stapte van de scooter, pakte het slachtoffer vast en nam zijn telefoon af. Vervolgens stapte hij weer op de scooter en ze reden weg in de richting van Utrecht-Zuid.



Signalementen

De bestuurder van de scooter heeft een blanke huidskleur en een dik postuur. Hij was compleet in het zwart gekleed en had een petje en capuchon op. De bijrijder heeft een blanke tot lichtgetinte huidskleur, is ongeveer 1.85 meter lang met een sportief postuur. Ook hij had enkel zwarte kleding aan en een petje en capuchon op.



Uw tip!

Heeft u iets gezien van de straatroof en/of heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online melden kan via onderstaand tipformulier of via M-online.