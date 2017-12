Mannen bedreigd met wapen, getuigen gezocht

Rond 19.45 uur zaten een 32-jarige man uit Hilversum en een 32-jarige man uit Bussum in een auto bij het tankstation. De auto stond geparkeerd aan de zijkant bij het ROC. Een onbekende man kwam op de auto afgelopen. Volgens de inzittenden richtte deze man een vuurwapen op de 32-jarige Bussumer. Het wapen weigerde en de twee konden wegrijden. De politie werd ingeschakeld. Agenten zetten de omgeving af, de verdachte werd niet gevonden.



Uw tip!

De man was ongeveer 1.80 meter lang met een normaal postuur. Hij was volledig in het donker gekleed en had mogelijk een regenjas aan. De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Dat kan door te bellen met de recherche in Hilversum via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online melden kan via onderstaand tipformulier of via M-online.