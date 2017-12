Meerdere autobranden tijdens kerstdagen

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de branden zijn ontstaan en of er een link is tussen de branden. Voor het onderzoek doet de politie een beroep op getuigen die iets hebben gezien wat in verband kan worden gebracht met de brandstichtingen. Heeft u meer informatie of heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, bij M., via 0800 – 7000 of M.-online.