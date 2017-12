Automobilist lichtgewond na zware aanrijding

De automobilist is lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. In verband met het vermoeden van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank is hij onderworpen aan een bloedonderzoek. Het rijbewijs van betrokkene is naar aanleiding van zijn verkeersgevaarlijke rijgedrag ingevorderd. Voor de auto is een WOK-melding (Wachten Op Keuren) verzonden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De eigenaar dient in verband hiermee de auto na eventueel herstel te laten keuren door deze instantie.