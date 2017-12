Man beroofd op Martinus Nijhofflaan, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer ging geld pinnen bij een geldautomaat in het winkelcentrum de Hove. Op de Martinus Nijhofflaan stond op dat moment vermoedelijk een donkergekleurde Volkswagen Golf met daarin vier mannen geparkeerd. Het slachtoffer liep naar de auto toen één van de mannen hem riep. Toen hij met de bestuurder in gesprek was werd het geld plotseling uit zijn handen gerukt. Om te voorkomen dat de auto wegreed dook de man door het openstaande raam naar binnen om de sleutel uit het contact te krijgen. Op dat moment stapte de vier inzittenden uit en begonnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Daarop stapten de vier weer in de auto en reden vervolgens weg in de richting van de Buitenhofdreef.



Toen het slachtoffer werd beroofd waren we meerdere mensen op straat.