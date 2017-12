Politie onderzoekt poging overval supermarkt

Rond kwart voor negen bedreigden twee jonge mannen met een bivakmuts de cassiere. Ze eisten geld, maar gingen er zonder buit te voet vandoor. De politie stelde direct een onderzoek in, maar dat heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Bel 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.