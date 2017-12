Gedupeerde vindt heler laptop via internetverkoopsite

De zoon speurde een internetverkoopsite af. Daar zag hij een laptop te koop staan die op de gestolen laptop leek. Hij legde contact met de verkoper. Nadat hij de laptop had bekeken vertelde hij later terug te komen met geld en ging naar huis. Bij controle thuis bleek het zijn eigen laptop te zijn die te koop was aangeboden. De jongen informeerde de politie. Agenten gingen naar het adres van de verdachte en hielden dinsdagmiddag 26 december de man aan voor heling. Er werden op het adres nog meer laptops gevonden. Onderzoek naar de herkomst van deze laptops is gestart.