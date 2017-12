Drietal in België aangehouden na poging woninginbraak

De inwoner van Kapelle deed aangifte van poging tot een inbraak in zijn woning. In overleg met de officier van justitie is door het internationale rechtshulp centrum bij de Belgische justitie een rechtshulpverzoek ingediend, zodat de mannen voor verder onderzoek en verhoor naar Nederland kunnen worden gebracht. Het drietal komt in de politiesystemen meerdere keren voor inbraken voor. De 43-jarige man heeft verder nog een gevangenisstraf van 120 dagen tegoed. Ook moet hij nog ruim 20.000 euro aan schadevergoeding betalen en wordt hij nog gezocht door de Limburgse politie voor een onderzoek naar een inbraak. Het is nog niet bekend wanneer de mannen naar Nederland worden gebracht.