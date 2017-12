Voormalig COR-voorzitter ontslagen

De voormalig voorzitter kan tegen het definitieve besluit nog bezwaar aantekenen bij een interne commissie, die de korpschef kan adviseren de maatregel te heroverwegen. Uiteindelijk is ook een gang naar de rechter mogelijk. Deze eventuele vervolgstappen staan een effectuering van de maatregelen niet in de weg.



Voor de voormalig voorzitter van de COR betekent het besluit dat hij per 28 december niet meer bij de politie in dienst is.