Afnemers zwaar vuurwerk in beeld in vervolgonderzoek na grote vuurwerkvondst

Oost-Nederland - In een onderzoek naar illegale vuurwerkhandel ontdekte de politie eind november 2600 kg illegaal vuurwerk in een woning in Hengelo. Deze vondst was aanleiding tot verder onderzoek. Op 18 adressen in Nederland zijn de afgelopen weken doorzoekingen gedaan. Hierbij is opnieuw zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen.