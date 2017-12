Politie neemt 450 kilo vuurwerk in beslag

Arnhem - In een woning aan de Sint Janskerkstraat in Arnhem heeft de politie woensdagavond 27 december een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Eén bewoner is aangehouden. Het vuurwerk is afgevoerd en wordt vernietigd. Een gedeelte waaraan geknutseld was werd in verband met de gevaarzetting kort na de in beslag name direct vernietigd.