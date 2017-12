Man gebroken kaak geslagen, getuigen gezocht

Die nacht was de Utrechter op een besloten feest in een horecagelegenheid aan de Varkenmarkt. Het volgende moment werd hij wakker in een ziekenhuis. Omdat hij niet wist wat er precies gebeurd was, sprokkelde hij beetjes informatie bij elkaar. Daarmee ging hij 12 december naar de politie.



Vroeg in de ochtend zou hij buiten op straat, hoek Varkenmarkt en St. –Jacobsstraat, een conflict hebben gehad met een andere man. Die had het slachtoffer dermate geslagen dat hij bewusteloos raakte. Omstanders belden een ambulance die het slachtoffer meenam naar een ziekenhuis. Inmiddels is de man geopereerd en kan hij de komende weken enkel vloeibaar voedsel eten.



De recherche startte een onderzoek en is op zoek naar getuigen die gezien hebben wie het slachtoffer geslagen heeft en een signalement van de verdachte kunnen geven. Hen wordt verzocht contact op te nemen met de recherche in Utrecht via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Online melden kan via onderstaand meldformulier of anoniem via M-online.