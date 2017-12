Man met geweld beroofd van tas

Rond 19.40 uur kwam een man zijn achtertuin inlopen aan de Spinnekopmolenstraat. Een onbekende man duwde tegen de fiets van het slachtoffer waardoor hij viel. Hij probeerde de tas van de Almeerder af te pakken en bedreigde hem met een mes. Toen hij het slachtoffer in zijn been stak, lukte het om de tas mee te nemen. De straatrover rende weg, stak de Stellingmolenstraat over en ging linksaf bij het water. Het slachtoffer rende achter hem aan maar verloor hem uit het zicht.



Tas terug

Door getuigen is kort hierop de tas van de verdachte afgepakt. De verdachte reed met een medeverdachte op een scooter weg over het Pirelli pad in de richting van de Bouwmeesterbuurt



Onderzoek

De politie werd ingeschakeld en zocht in de omgeving naar de scooter met de twee mannen erop. Zij werden niet gevonden. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. De verdachte die het slachtoffer beroofde heeft een donkergetint uiterlijk, is rond de 20 jaar met een slank postuur. Hij had een donkere halflange jas aan en een pet of capuchon op zijn hoofd. De bestuurder van de scooter heeft een lichtgetint uiterlijk, droeg een kort model bruine jas en had vermoedelijk een pet op. Opvallend waren zijn volle wenkbrauwen.



Uw tip!

Heeft u informatie over deze straatroof? Heeft u de scooter met de twee mannen zien rijden? Of heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de recherche in Almere via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online melden kan via onderstaand tipformulier of via M-online.