Verlaten plaats ongeval

De politie is op zoek naar getuigen die iets van het ongeval hebben gezien of weten wie de jonge vrouw op de fiets is. Ook komt de politie graag in contact met twee omstanders die het slachtoffer hebben geholpen. Het gaat om een man en een vrouw. Heeft u informatie wat kan helpen bij het onderzoek. Neem dan contact op met de politie in Utrecht via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Dit kan ook anoniem via M. 0800-7000.