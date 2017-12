Personenauto in brand

De brandweer en politie zijn ter plaatse gegaan en de brandweer heeft de brand geblust. Ook een andere geparkeerde auto raakte door de brand beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Heeft u in de nacht van woensdag op donderdag iets verdachts gezien in de omgeving van de Claude Debussystraat dat te maken kan hebben met dit incident? Meld u het dan s.v.p. bij de politie in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844

2017263708