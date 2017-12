Getuigen aanrijding Amsterdam-Zuid gezocht

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien wat de politie verder zou kunnen helpen in het onderzoek en nog niet met ons gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844. Via het tipformulier kan ook beeldmateriaal gedeeld worden met de politie.