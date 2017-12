Vuurwerk in beslag genomen in Zoetermeer

Naar aanleiding van een aantal tips en onderzoek naar vuurwerkbestellingen via internet heeft de politie tijdens een controle bij vijf adressen in Zoetermeer vuurwerk in beslag genomen. De controle vond plaats in de wijken Oosterheem, Seghwaert, Buytenwegh en Noordhove in samenwerking met team Handhaving van de gemeente Zoetermeer. Het in beslag genomen vuurwerk betrof onder andere mortierbommen, nitraten en cobra’s met een totaalgewicht van ongeveer 32 kilo. Een 22-jarige verdachte had zelfs 132 cobra’s opgeslagen. Hij is aangehouden en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Ook de andere zes verdachten zullen binnenkort een verklaring moeten afleggen in verband met het bezit van dit illegale vuurwerk. Een deel van hen is is minderjarig.