Getuigen overval tankstation gezocht

Omstreeks 20.00 uur kwam een nog onbekende man het tankstation binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeelslid, dat op dat moment alleen in de shop was. De man ging er vervolgens met de buit vandoor. Hij vluchtte te voet in de richting van Calandkade.



De overvaller had een gezet postuur, droeg een zwarte muts en zwarte sjaal en had een plastic tas bij zich van de LIDL.



Heeft u woensdagavond omstreeks 20.00 uur iets gezien wat met deze overval te maken kan hebben? Heeft u wellicht de overvaller gezien op zijn vlucht? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag Zuid via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.