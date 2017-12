Pizzeria overvallen, getuigen gezocht

Eén van de overvallers kwam omstreeks 20.30 uur de pizzeria binnen en bedreigden de aanwezige medewerkers met een wapen. Hij ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag, buiten stond zijn handlanger te wachten op een scooter.



Van beide jongens is bekend dat zij ongeveer 18 – 22 jaar oud waren, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Eén van hen, de overvaller die naar binnen kwam, was gekleed in een zwarte jas met daaronder een sportbroek en had een normaal postuur. Van de bestuurder van de zwarte scooter is alleen bekend dat hij donkere kleding droeg. De twee overvallers zijn op de scooter weggereden in de richting van de Europalaan.



Heeft u woensdagavond 27 december omstreeks 20.30 uur iets gezien in omgeving van de Dorrestein dat iets te maken kan hebben met deze overval? Of heeft u wellicht de twee verdachten zien rijden op hun vlucht? Dan komt de districtsrecherche in Gouda graag met u in contact via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.