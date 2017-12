Jongen met mes overvalt buschauffeur

Tussen 14.30 en 14.45 uur stopte de bus bij de betreffende halte. Een licht getinte jongen stapte in en bedreigde de chauffeur met een klein mes. Hij riep meerdere malen dwingend om geld.

De buschauffeur stond op, waarna de jongen direct eieren voor zijn geld koos en de benen nam. Hij rende, zonder buit, richting de supermarkt MCD in de nieuwbouwwijk van Papendrecht. Er raakte niemand gewond. Op het moment van de overval zaten er geen passagiers in de bus. De politie is een onderzoek gestart en zoekt de dader. Ook roepen we getuigen op die mogelijk iets hebben gezien.

Overvaller en getuigen gezocht

De overvaller is een licht getinte jongen van ongeveer 1.65 meter lang. Hij droeg een trainingsbroek met rode strepen, een donkere jas en rode handschoenen. De jongen verdween in de richting van de nieuwe woonwijk en de MCD supermarkt. Heeft u informatie over het incident, herkent u iemand in het signalement of heeft u iets of iemand gezien bij de halte of later in de omgeving van de woonwijk? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000.