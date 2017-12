Van daklopers naar wapens en pepperspray

Na verschillende verontruste telefoontjes werd rond 13.00 uur met meerdere politie-eenheden en een helikopter naar de daklopers uitgekeken. Eentje was volgens getuigen van een balkon gevallen en die man werd door agenten al snel aangetroffen bij het pand. De 36-jarige Venezolaan was gewond aan hoofd en been. Kort daarop vonden de agenten in het pand een 31-jarige Dominicaan aan die ook werd aangehouden.