Crimineel duo opgepakt voor reeks babbeltrucs

In oktober jl. startte de politie in Zeeland een onderzoek naar drie diefstallen uit woningen na een babbeltruc. Zo werd op donderdagmiddag 5 oktober de bewoonster van een woning aan de Noordsingel in Middelburg bestolen. Dat gold ook op zondagmiddag 8 oktober voor een bewoonster aan het Hof ter Veste in dezelfde plaats. Ook werd op vrijdagmiddag 20 oktober aan de Bongerd in Goes een bewoonster bestolen. Het viel de rechercheurs op dat deze diefstallen sterk overeenkwamen, qua buit, signalement van de vrouwelijke dader en haar werkwijze. De vrouw kwam de woningen binnen door de bewoners te misleiden.